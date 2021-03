Roma: cenano in 7 al ristorante nonostante le norme anti Covid, sanzionato titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cena, in violazione delle norme anti contagio, potrà costare dai 5 ai 30 giorni di chiusura al titolare di un ristorante di via Silvio D’amico in zona San Paolo a Roma. Teri sera, verso le 21, i carabinieri infatti hanno sorpreso all'interno del locale il cameriere mentre serviva a un tavolo ed hanno accertato la presenza di sette avventori che consumavano la cena. Per il proprietario del ristorante sono scattate le sanzioni ed è stata richiesta la chiusura dell'attività. I clienti sono stati invitati a tornare presso le proprie abitazioni. (Rer)