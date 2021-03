Milano: hotel Michelangelo dona i giochi per il giardino dedicato ai bimbi in piazza Luigi di Savoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'hotel Michelangelo del gruppo Finleonardo contribuirà alla riqualificazione di piazza Luigi Di Savoia. Dopo aver messo a disposizione la struttura per ospitare malati Covid e persone bisognose di isolamento durante la prima ondata della pandemia, la società in capo all'albergo ha deciso di donare i giochi che andranno ad allestire l'area dedicata ai più piccoli in corso di realizzazione sulla piazza antistante l'hotel. Lo fa sapere una nota di Palazzo Marino, in cui l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran ringrazia "il Michelangelo per questo ulteriore atto di generosità nei confronti della città". "Vogliamo cambiare radicalmente il volto di piazza Luigi di Savoia, trasformandola da luogo di bivacco a zona sicura e protetta per tutti i bambini del quartiere. Vogliamo creare un luogo di alta qualità, che sia simbolo e tassello per il rilancio del quartiere, il cui perno è la Stazione Centrale", spiega Maran. (segue) (Com)