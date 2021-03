Milano: hotel Michelangelo dona i giochi per il giardino dedicato ai bimbi in piazza Luigi di Savoia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donazione - fa sapere Palazzo Marino - comprende la fornitura e posa della pavimentazione antitrauma in gomma riciclata, di sei panchine in legno e di cinque giochi per bambini fino ai 12 anni: una piramide arrampicata con elemento centrale in legno, un'altalena con cesta inclusiva e struttura in legno naturale, un gioco di equilibrio in legno naturale, un gioco di attraversamento-agility in legno naturale, un bilico in legno massello da due posti. La realizzazione della nuova area dedicata ai bambini è frutto del percorso di ascolto e condivisione di "Cantiere Centrale" aperto dal Comune assieme a Grandi Stazioni Retail, alle associazioni e al Municipio 2. L'intervento è realizzato da Grandi Stazioni Retail e finanziato con 300mila euro di contributi aggiuntivi, così come previsto dalla convenzione per la realizzazione del Mercato Centrale negli spazi di piazza Quattro Novembre. I lavori sono in corso e termineranno in primavera. (Com)