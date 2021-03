Trasporti: Forte (Mp), domani il prefetto dovrebbe precettare lavoratori tpl in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che domattina il Prefetto di Milano dovrebbe fare una cosa molto semplice: precettare i lavoratori Atm ed evitare ulteriori gravi disagi a una popolazione stremata e che vede le famiglie barcamenarsi per gestirsi e organizzare la propria quotidianità in tempo di pandemia". È quanto dichiara in una nota Matteo Forte, capogruppo di Milano Popolare a Palazzo Marino. "Le sigle sindacali vogliono difendere le donne l'8 marzo? Bene, aiutino le mamme lavoratrici a non diventare matte tra le necessità di spostamento per recarsi in sicurezza sul posto di lavoro e i figli in didattica a distanza da portare da qualche amico e parente o, se impiegate in lavori considerati essenziali, da accompagnare comunque a scuola. Nel caso lo sciopero si verificasse e con grande adesione, saremmo semplicemente di fronte a uno schiaffo a tante donne proprio in occasione dell'8 marzo". "Bisogna solo fare una cosa domani : precettare", conclude Forte. (Com)