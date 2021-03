Pd: Boccia, da Zingaretti gesto forte per dare scossa al partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo dice anche il Vangelo, è necessario e inevitabile che lo scandalo avvenga. Il gesto forte delle dimissioni del segretario Zingaretti, con una lettera drammatica e cruda al tempo stesso, impone una scossa costruttiva al partito, per riportarci alla discussione sui valori su cui sono nati l'Ulivo prima e il Pd poi". Lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Francesco Boccia, in diretta a Radio 24. "Anche il dibattito sulle alleanze lo trovo surreale - ha aggiunto il parlamentare -, ma il partito nato con i semi delle culture politiche di padri nobili come De Gasperi e Togliatti, Berlinguer e Moro con chi dovrebbe allearsi con la Lega di Salvini e Calderoli? Mi pare inevitabile, dopo aver ricostruito il nostro profilo riformista, progressista e saldamente europeo, allearsi con chi condivide con noi l'idea di società equa, solidale, aperta in tutti i sensi, porti compresi. Con sanità pubblica, scuola pubblica e ambiente - ha concluso Boccia - come colonne portanti delle politiche pubbliche". (Rin)