Decreto Sostegno: Lega, al lavoro per migliorare il provvedimento

- I parlamentari del dipartimento Economia della Lega affermano che "la diffusione di una bozza del decreto Sostegno risalente al governo Conte II ha innescato inutili polemiche e riproposto un metodo di comunicazione politica da cui ci dissociamo. Fonti di governo - continuano i parlamentari in una nota - hanno già smentito l'ipotesi che l'idoneità agli indennizzi venga valutata in base ai risultati del primo bimestre: un provvedimento che di fatto reintrodurrebbe dalla finestra i codici Ateco usciti dalla porta, perché escluderebbe dagli indennizzi un gran numero di attività stagionali. Come Lega proponiamo un criterio di idoneità basato sul fatturato annuale, e ci stiamo adoperando per estendere gli indennizzi ad aziende che fatturino oltre cinque milioni di euro". Gli esponenti leghisti aggiungono: "Oltre a queste discontinuità nel merito, chiediamo che tutti si adoperino per una discontinuità nel metodo: il lecito diritto di critica e di proposta venga esercitato nelle sedi opportune, quelle parlamentari, e sui documenti definitivi. Tutto il resto è solo polemica strumentale che nuoce al Paese - conclude la nota - addossando agli operatori economici una esorbitante e ingiusta pressione psicologica". (Com)