Infrastrutture: Raggi, dopo 60 anni rete fognaria per quartiere Villini Santa Maria a Roma

- "I residenti del quartiere Villini Santa Maria a Roma attendono da 60 anni una rete fognaria. Sono ripresi i cantieri per risolvere finalmente questo problema". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Siamo nel quadrante est della nostra città: ora verranno prima riempite le cavità sotterranee e poi verrà realizzata da Acea Ato2 la nuova rete fognaria - aggiunge -. È stato necessario adeguare il progetto originario dopo gli scavi effettuati nel sottosuolo che hanno rilevato una rete più ampia di cavità tra via Terracina e via Cori. Non solo: abbiamo dovuto stanziare più fondi per completare l’intervento. Le nostre periferie sono una priorità. Qui finalmente - conclude Raggi -, dopo anni di abbandono, stiamo portando servizi essenziali. Lo chiedevano da tempo cittadini e residenti. Noi ci siamo". (Rer)