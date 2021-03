Decreto Sostegno: Occhiuto (FI), serve cambio di passo rispetto ai pannicelli caldi di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "il decreto Sostegno sarà il primo vero atto del governo Draghi per contrastare la crisi economica scatenata dalla pandemia. Forza Italia ha avanzato la scorsa settimana le sue proposte all'esecutivo e siamo certi - continua il parlamentare in una nota - che i nostri ministri difenderanno le istante delle categorie più colpite dal Covid. Non servono più solo semplici ristori, ma veri e propri risarcimenti che tengano conto del fatturato perso e dei costi fissi. Ha fatto bene il ministero per lo Sviluppo economico a sottolineare come il provvedimento prevedrà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un'intera annualità e non singole mensilità". L'esponente di FI aggiunge che "le imprese, le partite Iva, i lavoratori autonomi, i professionisti, i commercianti, si aspettano tanto da questo decreto e pretendono un cambio di passo rispetto ai pannicelli caldi del governo Conte. Sosteniamo Draghi per dare al Paese risposte davvero coraggiose". (Com)