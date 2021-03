Myanmar: la Cina si dice pronta a impegnarsi con le parti per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a impegnarsi con tutte le parti in causa per contribuire a risolvere la crisi in Myanmar, aperta da un colpo di Stato militare lo scorso primo febbraio. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il ministro degli Esteri della Repubblica popolare, Wang Yi, ricordando che Pechino è un Paese “completamente amico” del Myanmar. In passato Wang era già intervenuto sulla questione, sottolineando come la crisi sia “un affare interno” a Naypyidaw. La Cina, inoltre, si è sempre rifiutata di approvare una risoluzione di condanna del golpe militare in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Cip)