Milano: Mattarella, contributo Tognoli prezioso patrimonio comune del Paese

- "La notizia della scomparsa di Carlo Tognoli mi rattrista profondamente. Desidero esprimere innanzitutto ai famigliari la mia vicinanza in questo momento di dolore. Tognoli è stato un sindaco che ha rappresentato molto per i milanesi. Ha guidato la città in una stagione difficile, di trasformazioni sociali e di riscatto dopo gli anni della violenza terroristica. La sua storia e il suo contributo resteranno nel prezioso patrimonio comune della sua Milano e del Paese". È il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, letto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la commemorazione dell'ex sindaco Carlo Tognoli avvenuta nella Sala Alessi di Palazzo Marino.(Rem)