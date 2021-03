Minturno: esasperato dalla crisi economica minaccia il sindaco, denunciato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esasperato per la sua precaria situazione economica un 51enne di Minturno si è recato, il 4 marzo scorso, presso gli uffici comunali della cittadina in provincia di Latina. L'uomo ha chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco, Gerardo Stefanelli, però nel corso del colloquio ha perso le staffe e ha aggredito verbalmente, in modo minaccioso, il primo cittadino, assumendo atteggiamenti violenti e dichiarando di essere armato. Per questo il 51enne è stato denunciato dai carabinieri e ora dovrà rispondere di violenza privata e minaccia ad un pubblico ufficiale.(Rer)