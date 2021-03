Milano: due feste in casa nonostante norme anti-Covid, in 37 sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte a Milano gli agenti della Questura hanno interrotto due feste in abitazione, che si sono svolte nonostante i divieti anti-Covid. Il primo intervento è di mezzanotte e mezza, in viale Bligny, zona Bocconi. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di numerose persone su una terrazza, che causavano disturbo. Nella casa c’erano 17 giovani, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, che sono state tutte identificate e a cui è stata contestata la sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti-Covid. Stessa cosa accaduta poche ore dopo, alle 5, quando i poliziotti hanno interrotto una festa privata vicino a piazzale Libia, a seguito della segnalazione di rumori provenienti da un’abitazione, in cui gli agenti hanno trovato venti persone, tutte maggiorenni e tutte identificate e sanzionate. (Rem)