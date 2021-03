Milano: servizi anti-assembramento in Duomo e Gae Aulenti, 161 persone identificate e 15 sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei servizi anti-assembramento predisposti dalla Questura di Milano in piazza Gae Aulenti e nel parco Biblioteca degli Alberi ieri sono stati identificati 120 ragazzi, cinque dei quali - senza mascherina o assembrati - sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid. Il servizio predisposto dalla Questura tra piazza Mercanti, piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele ha portato invece all’identificazione di 41 persone, dieci delle quali sono state sanzionate per non aver rispettato le misure anti-contagio. (Rem)