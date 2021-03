Milano: Sala, ha sempre saputo rialzarsi dalle crisi perché ha trovato sulla sua strada persone come Tognoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano ha saputo rialzarsi sempre dalle sue crisi perché ha trovato sulla strada persone come Carlo Tognoli, che non solo ha soccorso i problemi dei cittadini e dato coraggio alla città per uscire dagli anni di piombo, ma ha diretto la città su alcune scelte fondamentali per il futuro come la cultura, il sistema dei trasporti e quella ambientale". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la commemorazione dell'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli nella camera ardente allestita nella Sala Alessi di Palazzo Marino. (Rem)