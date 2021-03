Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene stanziamento Regione, 15 milioni per giovani imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con grande soddisfazione che accogliamo lo stanziamento di 15 milioni di euro deliberato dalla Regione Lazio, che consentirà un ulteriore scorrimento della graduatoria dei giovani agricoltori”. Lo dichiara in una nota Danilo Scenna, delegato di Coldiretti giovani impresa Lazio, commentando lo stanziamento, proveniente dal fondo di coesione sociale, per la misura 6.1 del programma di sviluppo rurale, che consentirà l’avviamento aziendale a 215 giovani agricoltori. Sale così a un numero complessivo di 1.748 start up, se si considerano i 626 nuovi giovani agricoltori che hanno usufruito dei fondi del programma di sviluppo rurale del Lazio 2014-2020. A cui se ne sono aggiunti altri 1.122 con il primo bando del 2016. Ora con lo stanziamento di 15 milioni di euro i giovani agricoltori potranno beneficiare di 70 mila euro a fondo perduto. (segue) (Com)