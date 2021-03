Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene stanziamento Regione, 15 milioni per giovani imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un aiuto concreto a tanti giovani che hanno deciso di restare e investire le loro energie in questo settore - aggiunge Scenna - in un periodo di grande difficoltà per le aziende agricole, vessate dalla crisi determinata dall'emergenza sanitaria e da tutte le restrizione imposte per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Una fucina di talenti che hanno avuto il coraggio di lanciarsi in questa sfida, spesso senza avere una realtà imprenditoriale familiare alle spalle, in una fase delicata come questa”. Nel Lazio si registra una crescita del 10 per cento negli ultimi cinque anni del numero dei giovani in agricoltura. Attualmente sono oltre 1.500 le aziende guidate da under 35 nella Regione e più di 950 solo a Roma e provincia. (segue) (Com)