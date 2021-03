Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene stanziamento Regione, 15 milioni per giovani imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dati che ci fanno ben sperare - conclude Scenna - sarebbe un peccato perdere l’apporto che i giovani, con il loro entusiasmo e la sperimentazione delle nuove tecnologie, anche di tipo informatico, applicate all'agricoltura, possono dare al settore. Non bisogna sottovalutare che sette imprese under 35 su dieci, operano in attività multifunzionali, che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale, l'agribenessere e la produzione di energie rinnovabili. È un dato che deve far riflettere nella programmazione strategica di questo settore”. (Com)