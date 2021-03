Milano: Sala a Tognoli, siamo qui con cuore pieno di tristezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Carlo, siamo qui intorno a te con il cuore pieno di tristezza all'idea di non vederti più in questo palazzo che è stato tuo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento alla commemorazione dell'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli che si è tenuta nella sala Alessi di Palazzo Marino. "Mi rendo conto sempre di più - ha proseguito Sala - che il sindaco di Milano è eletto in una data precisa, ma poi è come se dovesse farsi eleggere in ogni giorno del suo mandato, non fanno sconti i milanesi. Non ritengono l'essere sindaco un diritto o un privilegio, anzi essere sindaco a Milano significa semplicemente essere al servizio della città". (Rem)