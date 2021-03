Droga: due giovani milanesi sorpresi in auto dopo inseguimento con 2 chili di marijuana, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di venerdì 5 marzo, i carabinieri della Stazione di Cernusco sul Naviglio (Mi) hanno arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti un 28enne e un 26enne di Milano, entrambi con precedenti specifici. I due giovani, a bordo di un’utilitaria condotta dal 26enne, mentre transitavano a Cernusco sul Naviglio hanno incrociato una pattuglia della locale Stazione impegnata in un servizio di perlustrazione, accelerando improvvisamente la corsa, nel tentativo di sfuggire alla loro vista. La manovra è stata tuttavia notata dall’equipaggio che si è posto all’inseguimento dell’utilitaria, fermata dopo circa un chilometro, prima dell’uscita dell’autostrada “A51”. I militari hanno quindi identificato i due passeggeri e condotto una perquisizione veicolare, conclusa con il recupero di due bustoni con all’interno due chili di marijuana, occultati sotto il sedile anteriore destro del veicolo. Ieri - fanno sapere i carabinieri - i due arrestati sono stati giudicati per direttissima dal Tribunale di Milano ed entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Milano. (Com)