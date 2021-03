Roma: Brescia (M5s), giovedì al via in commissione Camera iter riforme per poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, sottolinea che "sui poteri speciali per Roma non bastano più mozioni e ordini del giorno votati all'unanimità. Bisogna alzare l'asticella - spiega il parlamentare in una nota - e mettere in campo tutti insieme una comune iniziativa legislativa. Da giovedì 11 marzo partirà in commissione Affari costituzionali alla Camera l'iter di due proposte di legge, una costituzionale a firma di Forza Italia, l'altra ordinaria a firma del Movimento cinque stelle, a cui sarà abbinato anche un testo a firma Magi-Fassina. Tutti i gruppi potranno presentare una loro proposta e soprattutto tutti i partiti sono consapevoli che Roma merita un forte impegno comune. Lo spirito unitario e le proposte all'unanimità dell'assemblea capitolina saranno una spinta al nostro lavoro in Parlamento". L'esponente pentastellato assicura, poi, che "la discussione su Roma non sarà solo parlamentare, ma attiverà una concreta interlocuzione col governo per la piena attuazione delle norme già in vigore. Ascolteremo le istanze del territorio consapevoli che i poteri speciali per Roma non sono una questione locale, ma nazionale. Se ne parla da decenni, ma questa volta - conclude Brescia - ci sono le condizioni per arrivare davvero fino in fondo e per rendere Roma davvero competitiva rispetto alle altre capitali europee". (Com)