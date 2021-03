Decreto Sostegno: Ronzulli (FI), fare di più su aiuti e cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, osserva che "il testo del decreto Sostegni può e deve essere ancora migliorato. L'andamento dei contagi - prosegue la parlamentare in una nota - fa temere nuove chiusure e questa volta dobbiamo farci trovare pronti, bisogna riuscire a prevenire le conseguenze economiche che si abbatteranno su famiglie e imprese. Serve più coraggio negli aiuti, ma anche per quanto riguarda il rinvio delle cartelle esattoriali". Secondo l'esponente di FI, "le attività che non lavorano e dunque non incassano non possono avere anche il fardello di dover saldare i propri debiti con lo Stato proprio adesso che incombe un'emergenza senza precedenti". (Com)