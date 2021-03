Capitale: Santori-Picca (Lega), da M5s solo balle elettorali su riforma poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo cinque anni di governo della città, tre dei quali con un governo a guida M5s, la sindaca Raggi e il suo gruppo parlamentare hanno la faccia tosta di rilanciare il tema dei poteri speciali per Roma. L'ennesima balla elettorale per prendere in giro i romani". Così in una nota Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani della Lega, commentano in una nota l'annuncio del presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, inerente all'avvio dell'iter per la riforma dello status della Capitale. "Cinque anni nei quali la città è sprofondata in fondo a tutte le classifiche sulla qualità dei servizi non sono bastati ai grillini per chiedere scusa ai romani - aggiungono Santori e Picca -. La Lega da tempo sostiene la necessità che Roma si doti di strumenti legislativi che le consentano di avere uno status al pari delle grande capitali europee. Al contempo serve attuare un reale decentramento amministrativo, riducendo il ruolo del Campidoglio e consentendo finalmente ai Municipi di gestire competenze e risorse con più autonomia. È quello a cui stiamo lavorando, insieme ad un piano di rilancio della città per riportare investimenti e lavoro nella Capitale", concludono. (Com)