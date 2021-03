© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Italia viva, Matteo Renzi, ha dato mandato ai propri legali di adire in giudizio in sede civile i giornalisti Massimo Giannini e Niccolò Carratelli per l’articolo pubblicato da "La Stampa" dal titolo "Mistero sulla missione a Dubai". Lo rende noto l’ufficio stampa del senatore Renzi. (Com)