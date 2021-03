Decreto Sostegno: Sciotto (Fapi), inaccettabile calcolare ristori sui primi due mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, afferma: "I ristori, secondo le prime bozze del decreto Sostegno in circolazione, pare che siano calcolati sulla perdita di fatturato registrata nel bimestre gennaio-febbraio 2021 rispetto al 2019. È inaccettabile questo parametro - continua il leader della Fapi in una nota - che penalizzerebbe molti settori produttivi, come ad esempio quello del turismo balneare, che realizzano gran parte del fatturato in altri periodi dell'anno. Si deve considerare l'intero anno 2020: è il criterio più sensato ed equo!". Sciotto aggiunge: "Chi immagina di considerare solo i primi due mesi dell'anno, non vuole prendere atto della drammatica condizione economica che vivono le Piccole e medie imprese che hanno subito enormi perdite di fatturato. Il governo si faccia carico di riformulare le bozze prima del varo definitivo del decreto, diversamente il tessuto produttivo italiano dopo i danni economici riceverà anche la beffa. Basta misure spot servono sostegni veri per riavviare la crescita e l'occupazione". (Com)