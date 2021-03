Clima: inviato Usa Kerry in visita a Londra, Bruxelles e Parigi dall'8 al 10 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, inizia da domani una serie di visite in Europa. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa, secondo cui Kerry si recherà a Londra, Bruxelles e Parigi dall'8 al 10 marzo per lavorare "con gli alleati europei e rafforzare l'ambizione climatica globale". Un tour che si svolge in vista del vertice sul clima convocato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dal 22 al 23 aprile e della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, nota anche come COP26. A Londra, il segretario Kerry incontrerà i rappresentanti del governo britannico che ospiteranno la COP26 questo novembre a Glasgow. A Bruxelles, il segretario Kerry avrà dei colloqui con membri della Commissione europea. A Parigi incontrerà i funzionari del governo francese. (Nys)