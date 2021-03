Recovery: Bonetti, raddoppiare posti negli asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano strategico per rilanciare la parità di genere è fondato su tre assi. Lo ha annunciato, alla vigilia dell'8 marzo, della Giornata internazionale della donna, è la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un'intervista al Gr1 Rai. Il primo asse è "il lavoro, che però - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo - significa anche ridisegnare un welfare capace di promuovere e sostenere il lavoro femminile. Processi e percorsi di educazione e formazione delle ragazze, soprattutto negli ambiti sui quali insisterà il lavoro da oggi al futuro che vogliamo costruire. Rappresentanza, partecipazione e leadership: oggi servono più donne nei luoghi della progettazione". Bonetti ha aggiunto: "Nel decreto Sostegno abbiamo voluto reintrodurre quegli strumenti come i congedi parentali, il sostegno economico per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, il diritto allo smart working che permettano alle famiglie di poter rimanere a casa con i figli che sono in didattica a distanza. Serve però - ha osservato la ministra - una revisione complessiva, in particolare, primo fra tutti, un piano straordinario sugli asili nido nell'ambito della 'Next generation Eu', un progetto ambizioso per poter almeno raddoppiare i posti che oggi abbiamo a disposizione". (Rin)