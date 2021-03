8 marzo: Liliana Segre sponsor di iniziativa Coldiretti Lombardia per aiutare neo mamme in Sud Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice a vita Liliana Segre al fianco delle imprenditrici agricole di Coldiretti nell'iniziativa solidale #solodalcuore, a favore delle neo mamme africane. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in occasione della Giornata internazionale della donna nel presentare i "cuori della gratitudine", manufatti messi in vendita per beneficenza. Si tratta – spiega la Coldiretti Lombardia in una nota – di cuscini a forma di cuore realizzati da un lato con stoffe made in Italy e dall'altro con tessuti wax, tipici della tradizione africana, imbottiti con fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta. Voluti dal gruppo Donne Impresa Coldiretti, sono cuciti dalle agrisarte veneziane dell'isola di Sant'Erasmo a partire da un'idea dell'imprenditrice Katia Zuanon, finalista dell'ultima edizione degli Oscar green di Coldiretti Veneto. Con la vendita di questi cuscini Donne Impresa Coldiretti sostiene il progetto di Medici con l'Africa Cuamm "Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni", che prevede la realizzazione di un reparto di maternità a Rumbek in Sud Sudan, con annessa una scuola di formazione per ostetriche. (segue) (Com)