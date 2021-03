8 marzo: Liliana Segre sponsor di iniziativa Coldiretti Lombardia per aiutare neo mamme in Sud Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi è un grande onore avere la senatrice Segre tra i sostenitori dell'iniziativa – commenta Wilma Pirola, responsabile Donne Impresa Coldiretti Lombardia – A lei va il nostro grazie più sentito. Lo scatto che la ritrae con il cuscino sarà inserito in un collage fotografico insieme a quelli delle ​altre donne del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che hanno aderito all'iniziativa e sarà pubblicato in occasione della ricorrenza dell'8 marzo sui social di Donne Impresa Coldiretti". "In un momento in cui siamo obbligati alla distanza – continua Wilma Pirola – come Donne Impresa Coldiretti abbiamo voluto creare un ponte per stare più vicino alle persone in difficoltà in un continente, come quello africano, dove le donne rappresentano la vera speranza per un futuro migliore". Ogni cuscino è diverso dall'altro – spiega la Coldiretti – perché la combinazione dei tessuti è lasciata all'iniziativa delle agrisarte di Sant'Erasmo. In occasione della festa della donna è stata creata un'edizione floreale limitata del cuscino con tessuto italiano 100 per cento pura seta, messo a disposizione dal distretto dei tessuti di Como. (Com)