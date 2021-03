© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Floridia conclude: "Le scuole, quindi, devono essere gli ultimi spazi di vita sociale a chiudere. E devono chiudere solo se anche tutto il resto è chiuso. Non ci sono soluzioni facili e veloci, come le chiusure. Ci sono solo soluzioni difficili e lente e sono quelle giuste, come tenere le scuole aperte (luoghi sicuri) e fare in modo che tutto il resto intorno alle scuole funzioni". (Rin)