Violenza donne: apre nuovo centro a Roma, Campidoglio "obiettivo 14 spazi entro 2021"

- Al via da domani, 8 marzo, le attività del nuovo centro antiviolenza di Roma Capitale in via Dalmazia 25, nei pressi di Villa Torlonia, nel Municipio II. La struttura, nata in un bene confiscato alla criminalità organizzata, sarà operativa già da domani per entrare a regime nei giorni seguenti, aggiungendosi così ai sette centri antiviolenza già aperti dal 2018 a oggi. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Con questo nuovo sportello salgono quindi a otto i nuovi centri antiviolenza aperti dall'amministrazione, di cui sette avviati da Roma Capitale e uno dal Municipio IV. In base alla programmazione messa in campo, la previsione è di arrivare entro il 2021 a quota 12 nuove strutture avviate, per un totale di 14 centri antiviolenza distribuiti sulla città. (segue) (Com)