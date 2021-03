Violenza donne: apre nuovo centro a Roma, Campidoglio "obiettivo 14 spazi entro 2021" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni nuovo centro antiviolenza - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - è un passo concreto verso la libertà di donne vittime di maltrattamenti, insieme ai loro bambini, e allo stesso tempo un messaggio importante per una cultura di rispetto e pari opportunità. L'apertura di nuove strutture, che abbiamo visto in questi anni e che vedremo ancora nei prossimi mesi, è frutto di una programmazione a tamburo battente che abbiamo voluto mettere in piedi con l'obiettivo di cambiare la città, attraverso azioni concrete. Il centro antiviolenza che prende il via domani nasce, così come anche altre strutture che stiamo aprendo, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata e questo è un ulteriore messaggio, forte e chiaro, che lanciamo come amministrazione". (segue) (Com)