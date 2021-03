Violenza donne: apre nuovo centro a Roma, Campidoglio "obiettivo 14 spazi entro 2021" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri antiviolenza di Roma Capitale, raggiungibili h24 e collegati al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, offrono servizi specialistici tra cui colloqui personalizzati, assistenza psicologica, consulenze legali, supporto ad eventuali figli minori, mediazione culturale per le donne straniere, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa. Il sostegno offerto è contro ogni tipo di violenza di genere: fisica, sessuale, psicologica, domestica, economica, stalking, molestie sul lavoro. Per ogni donna, viene offerto un piano personalizzato di fuoriuscita dalla violenza. "Nuove strutture, a cui abbiamo lavorato ogni giorno sulla base di una seria programmazione, sono ormai vicine all'apertura - afferma l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma, Veronica Mammì -. Nuovi centri antiviolenza, ma anche nuovi appartamenti dove accogliere le donne che fuggono dai maltrattamenti, insieme ai loro bambini". (segue) (Com)