Violenza donne: apre nuovo centro a Roma, Campidoglio "obiettivo 14 spazi entro 2021" (4)

- "Questo percorso - aggiunge Mammì -, che come amministrazione abbiamo voluto affermare con forza, non si deve fermare, per vedere l'apertura di sempre più strutture antiviolenza in città. Ringrazio il dipartimento Pari opportunità, i Municipi e le associazioni che gestiscono tramite bando questi servizi fondamentali di Roma Capitale. Nessuna è sola". Il centro antiviolenza in via Dalmazia 25 è gestito dal dipartimento Pari opportunità di Roma Capitale, attraverso l'affidamento a un ente gestore. Le operatrici sono raggiungibili h24 al numero 338.4715978, o tramite il numero nazionale 1522. È inoltre possibile inviare una mail all'indirizzo "cav.municipio2@gmail.com". La sede è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18:30. Le attività si svolgono nel rispetto delle misure sanitarie anti Covid. L'elenco aggiornato delle strutture antiviolenza presenti in città e dei contatti utili è disponibile sulla pagina "Roma per le donne" del portale di Roma Capitale. (Com)