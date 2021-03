Covid: vaccinazioni e badge verdi, Israele torna gradualmente alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele riapre oggi ristoranti, caffè, classi scolastiche, eventi in presenza, attrazioni turistiche e hotel nelle aree a basso e media contagio. Il governo israeliano, infatti, ha dato il via libera ieri all’allentamento delle chiusure anti-Covid. Nuovi regolamenti anche per l'aeroporto Ben Gurion. Mille persone al giorno potranno entrare nello Stato ebraico da quattro località: New York, Francoforte, Londra e Parigi. Un numero che dovrebbe salire gradualmente a 3.000 entro questa settimana. I ristoranti potranno riempiere le sale interne al 75 per cento della capacità fino a un massimo di cento clienti muniti di “green pass” – il lasciapassare che indica l’avvenuta vaccinazione (due dosi, di cui la seconda inoculata da almeno una settimana) o la guarigione dal coronavirus - mentre all’esterno sarà possibile ospitare ai tavoli (posizioni a due metri di distanza) altre cento persone. Riaprono anche gli istituti di istruzione superiore e i seminari religiosi alle persone vaccinate o guarite dal Sars-CoV-2. (segue) (Res)