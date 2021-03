Covid: vaccinazioni e badge verdi, Israele torna gradualmente alla normalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un valico di frontiera con la Giordania riaprirà fino a due volte a settimana e il confine con l'Egitto verrà aperto una tantum per consentire agli israeliani di tornare. La punizione per le violazioni delle regole prevede una multa molto salata, corrispondente a circa 1.500 dollari statunitensi. Secondo l’emittente televisiva “Channel 12”, pressappoco 6.000 ristoranti dovrebbero riaprire oggi su oltre 14.000 che operavano prima della pandemia. Circa 4.000 ristoranti, invece, hanno chiuso per sempre. Israele a febbraio ha iniziato ad allentare le restrizioni dopo un terzo blocco e da allora ha gradualmente riaperto negozi e centri commerciali (per tutti); oltre a palestre, piscine, hotel e alcune strutture culturali per i possessori di "Green Pass". (segue) (Res)