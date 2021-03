Covid: Coldiretti, da domani chiusi in Italia due ristoranti su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimi momenti di relax al tavolo o al bancone in bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi prima del blocco anti Covid che coinvolge oltre due locali su 3 (66 per cento) lungo la Penisola che si colora in zona rossa o arancione, mentre sono 12 mila i servizi della ristorazione che possono addirittura rimanere aperti la sera in Sardegna in zona bianca. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della nuova mappa dei colori che scatta da lunedì, dove restano gialle solo la Valle d’Aosta, la Liguria, il Lazio, la Calabria, la Puglia e la Sicilia. Si tratta della dimostrazione evidente del peggioramento della situazione per l’avanzare dei contagi con effetti sulle libertà individuali, sulla vita sociale, ma anche sulla sostenibilità economica delle attività produttive ad un anno dall’inizio della pandemia. La possibilità di apertura serale a cena - sottolinea l'organizzazione agricola in una nota - vale l’80 per cento del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dalla chiusure forzate, ma nelle Regioni gialle è consentita la sera solo la consegna a domicilio o l’asporto, che riduce la sostenibilità economica per giustificare le aperture, tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali. Ancora più grave - continua la Coldiretti - la situazione nelle zone rosse ed arancioni, dove è sempre proibito il servizio al tavolo e al bancone con un ulteriore colpo a bar, ristoranti e agriturismi che travolge a valanga interi comparti dell’agroalimentare made in Italy, con vino e cibi invenduti per un valore stimato dalla Coldiretti in 11,5 miliardi, dopo un anno di aperture a singhiozzo che hanno messo in ginocchio l’intera filiera dei consumo fuori casa che vale un terzo della spesa alimentare degli italiani fuori casa. (segue) (Com)