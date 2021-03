Covid: Coldiretti, da domani chiusi in Italia due ristoranti su tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La drastica riduzione dell’attività - sostiene la Coldiretti - pesa infatti sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione - si legge nella nota - rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato, ma ad essere stati più colpiti sono i prodotti di alta gamma, dal vino ai salumi, dai formaggi. Si stima che 300 milioni di chili di carne bovina, 250 milioni di chili di pesce e frutti di mare e circa 200 milioni di bottiglie di vino non siano mai arrivati nell’ultimo anno sulle tavole dei locali costretti ad un logorante stop and go, senza la possibilità di programmare gli acquisti anche per prodotti fortemente deperibili. Numeri dietro i quali - precisa la Coldiretti - ci sono decine di migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori, viticoltori e casari che soffrono insieme ai ristoratori. Nell’attività di ristorazione sono coinvolti circa 360 mila tra bar, mense, ristoranti e agriturismi nella Penisola, ma le difficoltà si trasferiscono a cascata sulle 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. Si tratta di difendere - conclude la nota - la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi, pari al 25 per cento del Pil (Prodotto interno lordo) nazionale, ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale. (Com)