Roma: evade i domiciliari e va ad animare lite in una casa, arrestato

- Era agli arresti domiciliari ma ha ben pensato di andare ad animare una lite in un appartamento lontano dalla sua casa. Per questo motivo un 47enne peruviano, pregiudicato, è stato arrestato intorno alle 23 di ieri sera in zona Tuscolano. L'uomo, violando le restrizioni, è uscito dalla sua abitazione per recarsi a casa di conoscenti. Lì è scoppiata una lite violenta per cui è intervenuta la polizia del commissariato Romanina. Sul posto gli agenti hanno identificato i presenti e hanno scoperto che l'uomo era sottoposto ai domiciliari. (Rer)