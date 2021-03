Papa in Iraq: Mosul, inaugurata stele commemorativa dopo la visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata inaugurata oggi a Mosul una lapide commemorativa al termine della visita di Papa Francesco nella città irachena distrutta dallo Stato islamico. “Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene (Rm 10,15)”, si legge nella lapida commemorativa inaugurata al termine della tappa della visita del pontefice in Iraq. “In ricordo della visita di Sua Santità, Papa Francesco, messaggero di pace e di amore fraterno, alla città di Mosul e alla Piana di Ninive. In questo luogo, che i cristiani hanno obbligatoriamente dovuto abbandonare (2003-2017), il Papa ha pregato per la diffusione della pace e della giustizia, della coesistenza serena e della fratellanza tra gli uomini”, si legge sulla stele. (Irb)