Business news: Hong Kong, vendite al dettaglio in calo del 13,6 per cento annuo a gennaio

- Il valore delle vendite al dettaglio a Hong Kong nel gennaio di quest'anno, provvisoriamente stimato in circa 4,20 miliardi di dollari, è diminuito del 13,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Lo ha reso noto il dipartimento di Censimento e statistica del governo. La stima rivista del valore delle vendite al dettaglio a dicembre 2020 è del -13,3 per cento rispetto all'anno precedente. Un portavoce del governo ha spiegato che le vendite al dettaglio hanno continuato a registrare un notevole calo su base annua a gennaio durante la quarta ondata di infezioni da Covid-19. Il portavoce ha aggiunto che l'ambiente imprenditoriale del commercio al dettaglio dovrà affrontare ancora difficoltà nel breve termine poiché l'epidemia continua a rappresentare una minaccia e il turismo in entrata rimane congelato. "È fondamentale contenere l'epidemia. Se il programma di vaccinazione anti-Covid produce i risultati desiderati, ciò dovrebbe contribuire a gettare una solida base per la rinascita del settore della vendita al dettaglio e una più ampia ripresa dell'economia nel corso dell'anno", ha detto il portavoce. (Cip)