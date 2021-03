Business news: Iraq, a febbraio ricavi da esportazioni di petrolio a più di 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha annunciato i dati relativi ai ricavi generati lo scorso mese di febbraio dalle esportazioni di petrolio, secondo le statistiche preliminari elaborate dalla Compagnia per l’esportazione di petrolio (Somo). La quantità di petrolio esportata ha raggiunto gli 82.877.757 barili, per ricavi complessivi pari a più di 5 miliardi di dollari. Il dato sulle esportazioni è in calo rispetto al totale di barili esportati lo scorso gennaio (più di 88 milioni di barili), ma i ricavi sono aumentati di più di 300 milioni di dollari, in conseguenza dell’aumentato prezzo del barile di greggio. Secondo le statistiche, in particolare, il volume di petrolio esportato dai giacimenti dell’Iraq centrale e meridionale ha raggiunto i 79.105.329 barili, mentre quello esportato dai giacimenti di Kirkuk tramite il porto turco di Ceyhan ha raggiunto i 3.772.428 barili. Il tasso giornaliero di esportazioni ha raggiunto i 2.960.000 barili, mentre il prezzo medio del barile ha toccato i 60,33 dollari Usa. (Res)