Business news: Sace, regione Mena registra generale peggioramento dei rischi

- La regione del Medio Oriente e Nord Africa ha registrato un generale peggioramento dei rischi, sulla scia di una contrazione media del Pil del 10 per cento nel 2020, forse la più ampia dagli anni ‘80 del secolo scorso, ma alcuni Paesi resilienti dell’area torneranno ai livelli pre Covid-19: Marocco, Arabia Saudita e Turchia. E’ quanto emerge dalla Mappa dei rischi 2021 presentata da Sace. Per quanto riguarda la regione del Golfo, secondo Sace, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono tra i Paesi che hanno potuto meglio reagire alla crisi in corso, grazie anche all’ampia liquidità di cui beneficiano i conti pubblici e gestita dai rispettivi fondi sovrani; in particolare i primi due hanno registrato un miglioramento del rischio di credito, già medio-basso. Come indicato da Sace, anche gli indicatori di rischio politico - che comprendono i rischi di guerra, disordini civili e violenza politica, i rischi di esproprio e di violazioni contrattuali e i rischi di restrizioni al trasferimento e alla convertibilità valutari – hanno segnato un aumento nel 2020, più spiccato nei mercati emergenti e in via di sviluppo. Dei 194 Paesi analizzati, 48 migliorano, 60 sono stabili e 86 in peggioramento. Nella regione del Medio Oriente l’Arabia Saudita ha visto un miglioramento del proprio rischio politico che si è ridotto di un punto passando da 42 a 41. In aumento è invece il rischio politico per la Tunisia che vede una variazione di 8 punti passando da 60 a 68. Secondo il rapporto di Sace la Tunisia ha vissuto un’escalation di proteste legate sia all’anniversario della primavera araba, che proprio dal Paese ebbe origine, sia al peggioramento della condizione economica della popolazione. (Res)