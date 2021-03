Business news: Ruanda riceve primo lotto di vaccini nell’ambito dell’iniziativa Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ruanda ha ricevuto il suo primo lotto di dosi di vaccino Covid-19 nell’ambito dell'iniziativa Covax, lanciata dalle Nazioni Unite per garantire l’accesso ai vaccini per i Paesi e basso reddito. Lo ha reso noto il ministero della Salute, precisando che il Paese ha ricevuto 240 mila dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca e che ulteriori 102.960 dosi di vaccino Pfizer dovrebbero arrivare più tardi nel corso della giornata. Le dosi dei due vaccini saranno utilizzate per immunizzare un totale di 171.480 persone a partire da venerdì prossimo, 5 marzo. Complessivamente, il Ruanda prevede di ricevere un totale di 1.098.960 dosi di entrambi i vaccini. “Il nostro obiettivo è vaccinare il 30 per cento della nostra popolazione entro la fine del 2021 e il 60 per cent entro la fine del 2022”, ha affermato il ministro della Salute, Daniel Ngamije, in una nota. Il mese scorso le autorità di Kigali hanno iniziato a vaccinare "gruppi ad alto rischio" utilizzando il vaccino Pfizer "acquisito tramite partnership internazionali in quantità limitate", ha aggiunto il ministero della Salute. (Res)