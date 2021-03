Business news: Guinea-Conakry, Oim chiede 8 milioni di dollari per fermare recrudescenza epidemia di ebola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) si sta mobilitando per aiutare a fermare la recrudescenza della malattia da virus ebola in Guinea e fa appello per lo stanziamento di 8 milioni di dollari per sostenere le attività essenziali di preparazione e risposta alle epidemie a livello nazionale e locale. In pochi giorni, si legge in un comunicato dell'agenzia Onu, l'Oim ha dispiegato le risorse necessarie per creare cinque punti di screening sanitario intorno a Gouecké e ai confini con la Costa d'Avorio e la Liberia. Inoltre, tre centri operativi di emergenza sanitaria pubblica sono stati attivati ​​con il supporto dell'Oim per facilitare il coordinamento e gli sforzi intensivi di ricerca dei contatti. "Dal 2014 l'Oim ha intrattenuto un forte rapporto di lavoro con le autorità sanitarie nazionali e locali, le comunità e altri stakeholder chiave", ha affermato Maximilian Diaz, ufficiale in carica dell'Oim in Guinea. "Siamo stati in grado di mobilitare immediatamente i nostri team e aiutare ad attivare forti misure di sorveglianza della malattia intorno all'epicentro, ma è necessario molto di più per assicurarsi che l'epidemia sia contenuta il più rapidamente possibile", ha aggiunto. (Com)