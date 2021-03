Business news: Omc, al via mandato della nuova direttrice generale Okonjo-Iweala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato questa settimana il mandato della nuova direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala, eletta lo scorso 15 febbraio alla guida dell'organismo dopo un tortuoso processo di selezione. Prima donna e prima africana alla guida dell’Omc, l'ex ministra delle Finanze nigeriana si è proposta come la “candidata delle riforme”, annunciando come priorità la conclusione di un accordo sulle sovvenzioni per la pesca e la rifondazione del tribunale dell’Omc, organismo che si occupa di risolvere i contenziosi. "L’Omc deve rivolgere la sua attenzione alla pandemia di Covid-19 e alla ripresa dell’economia mondiale”, ha inoltre dichiarato l’economista diplomata ad Harvard tramite il suo portavoce. Terzo direttore generale dell’Omc a provenire da un Paese del sud del mondo - dopo il thailandese Supachai Panitchipakdi e il brasiliano Roberto Azevedo, suo più vicino predecessore -, Okonjo-Iweala è anche presidente del consiglio di amministrazione di Gavi, l’alleanza globale dei vaccini, e co-presiede la Commissione globale per l'economia e il clima. (Res)