Business news: progetto Covax, prime dosi di vaccino somministrate in Africa

- Mentre la diffusione globale dei vaccini Covax accelera, oggi sono iniziate in Ghana e Costa d'Avorio le prime campagne di vaccinazione contro il Covid-19 in Africa nell'ambito dell'iniziativa lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Queste campagne, si legge in un comunicato congiunto dei partner responsabili dell'iniziativa, sono tra le prime a utilizzare le dosi fornite dall'Advanced Market Commitment (Amc) della Gavi Covax Facility, il meccanismo di finanziamento della Covax Facility per fornire vaccini sovvenzionati dai donatori ai Paesi a basso reddito. Le campagne in Ghana e Costa d'Avorio avvengono in seguito alle consegne a entrambi i Paesi avvenute la scorsa settimana, con il Ghana che ha ricevuto 600 mila dosi il 24 febbraio e la Costa d'Avorio 504 mila dosi due giorni dopo. Entrambi i Paesi hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca/Oxford con licenza e prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Il vaccino, denominato Covishield, ha ottenuto l'Emergency Use Listing (Eul) dall'Oms il 15 febbraio. Covax, l'azione globale per accelerare lo sviluppo e l'accesso ai vaccini contro il Covid, è co-guidata da Coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epidemie (Cepi) Alleanza globale dei vaccini (Gavi), e Oms in collaborazione con l'Unicef, la Banca mondiale, i produttori, le organizzazioni della società civile e altri. (Com)