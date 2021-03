Business news: Cina, tecnofinanza deve soddisfare requisiti patrimoniali entro due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società cinesi di tecnologia finanziaria dovranno soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimoniale entro un massimo di due anni. È quanto affermato da Guo Shuqing, presidente della China Banking and Insurance Regulatory Commission (Cbirc). Guo ha spiegato in una conferenza stampa che i micro istituti di credito, le società di finanziamento e le banche gestite da piattaforme Internet dovranno disporre di un capitale adeguato come le altre istituzioni finanziarie. A partire dallo scorso anno, i regolatori finanziari cinesi hanno implementato una serie di misure per rafforzare la supervisione delle pratiche di prestito online nel Paese, in particolare delle aziende tecnologiche che cercano di espandersi nello spazio finanziario. Il rafforzamento della vigilanza ha fatto naufragare l'offerta pubblica iniziale di 37 miliardi di Ant Group lo scorso anno e ha spinto l'affiliata fintech di Alibaba a formulare piani per passare a una struttura di holding finanziaria. (Cip)