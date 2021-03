Business news: Jack Ma scivola al quarto posto tra i più ricchi della Cina, il primo è Zhong di Nongfu Spring

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Alibaba e Ant Group, Jack Ma, ha perso il primato di uomo più ricco della Cina. È quanto emerge dalla decima edizione di Hurun Global Rich List 2021 pubblicata il primo marzo. Ma aveva conservato il primo posto tra gli uomini più ricchi della Cina nella Hurun Global Rich List nel 2020 e nel 2019, ma secondo l'ultimo rapporto, ora è al quarto posto dietro Zhong Shanshan, il produttore di acqua in bottiglia Nongfu Spring, Pony Ma di Tencent Holding e Collin Huang della società di commercio online Pinduoduo. Il magnate cinese è scivolato fuori dalle prime tre posizioni della speciale classifica dopo che i regolatori cinesi hanno bloccato la quotazione di Ant Group, ramo finanziario di Alibaba, a causa di problemi di concorrenza, come sottolinea lo stesso rapporto Hurun. L'attuale uomo più ricco della Cina, Zhong, si trova al primo posto in gran parte grazie al prezzo delle azioni di Nongfu Spring e del produttore di vaccini Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, anch'essa controllata dall'imprenditore. (Cip)