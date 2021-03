Business news: Egitto, Banca centrale mette oggi all'asta buoni del Tesoro per 1,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto metterà oggi all'asta oggi buoni del Tesoro per un valore complessivo di 19 miliardi di sterline egiziane (quasi 1,2 miliardi di dollari). Lo ha annunciato la Banca in una nota sul sito internet ufficiale. I buoni saranno venduti in due differenti aste: la prima per un valore di 11,5 miliardi di sterline con scadenza a 91 giorni; la seconda per un valore di 7,5 miliardi di sterline con scadenza a 273 giorni. (Cae)