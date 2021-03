Business news: Ue e Bei offrono sostegno a Equity Bank per più finanziamenti a Pmi in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la Banca europea per gli Investimenti (Bei), lavorando insieme come Team Europe, stanno fornendo nuovo sostegno a Equity Bank per aumentare i finanziamenti alle società keniote più colpite dalla crisi del Covid-19. Il pacchetto di finanziamenti sosterrà l'accesso ai finanziamenti a condizioni adeguate per le piccole e medie imprese keniote, anche nel settore agricolo, attraverso prestiti di 100 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti a Equity Bank e 20 milioni di euro di sovvenzione dell'Unione europea supporto. (Beb)